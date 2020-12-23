Ринкевич: запрет на пассажирские перевозки с Великобританией должен сохраниться до 1 января

Во вторник Европейская комиссия призвала отменить запреты, введенные странами ЕС на авиаперелеты с Великобританией в ответ на распространение новой формы коронавируса, а также запреты на поездки в эту страну и из нее.

По словам Ринкевича, призыв носит рекомендательный характер, и каждое государство ЕС может действовать по своему усмотрению. По мнению Ринкевичса, было бы неразумно пересматривать решение о приостановке авиасообщения с Великобританией до 1 января, поскольку для этого были веские причины.

Этот вопрос также поднимался на видеоконференции министров иностранных дел стран Балтии, и представители стран договорились, что Литва, Эстония и Латвия должны иметь согласованный подход к этому вопросу.

"Мы понимаем, что не можем полностью остановить проникновение этого мутирующего вируса в Латвию. Это невозможно. Учитывая нашу ситуацию, главной задачей было максимально задержать его",

- сказал министр иностранных дел.

Ринкевич также отметил, что правительство может обсудить дальнейший план действий на следующем заседании Кабинета министров. По словам министра, если воздушное сообщение с другими странами ЕС будет постепенно возобновлено, правительству придется тщательно пересмотреть свои решения.