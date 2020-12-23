В Эстонии продлевают старые и вводят новые ограничения в сфере образования

В целях предотвращения распространения коронавируса правительство Эстонии решило продлить ограничения для сферы образования до конца каникул в общеобразовательных школах, то есть до 10 января. Кроме того, дополнительные ограничения вводятся в Харьюмаа и Таллинне, пишет Rus.Postimees.
"Показатели распространения вируса вызывают опасения, поэтому ограничения целесообразно продлить. Это решение поддержал и ученый совет, - сказал министр образования и науки Яак Ааб. - В большинстве общеобразовательных школ каникулы продлятся до 10 января. В других учебных заведениях при необходимости можно организовать занятия дистанционно и в порядке исключений, утвержденных распоряжением правительства".
Продление ограничений касается общеобразовательных школ, профессиональных училищ, прикладных высших учебных заведений и университетов. В тех общеобразовательных школах, где каникулы заканчиваются до 10 января, учащиеся 1-4 классов могут начать учебную работу в здании школ. Детские сады и ясли по-прежнему остаются открытыми.
Ограничения, которые будут действовать с 10 января, правительство обсудит на кабинетном заседании на следующей неделе.
"Министерство подготовило разные сценарии того, как в условиях распространения вируса продолжится работа сферы образования. При их составлении учитывалось то, что меры предосторожности зависят не только от общегосударственных, но и от региональных показателей заболеваемости. В принятии решения о том, какие сценарии реализуются, важную роль играют правительство, департамент здоровья и ученый совет", - объяснил министр.
Ограничения для деятельности по интересам и дополнительного образования
Начиная с 28 декабря в Таллинне и Харьюмаа запрещено проведение молодежной работы, образования и деятельности по интересам, курсов повышения квалификации и дополнительного обучения в помещении. На улице такие занятия разрешены группам до 10 человек плюс руководитель. Детские сады и дошкольные учреждения остаются открытыми. Те же правила действуют и в Ида-Вирумаа.
В других уездах молодежная работа, образование по интересам, деятельность по интересам, курсы повышения квалификации и дополнительное обучение согласно распоряжению правительства от 10 декабря разрешены только в индивидуальном порядке или дистанционно. Разрешается, например, проводить индивидуальные уроки с участием ученика и наставника, притом они должны соблюдать дистанцию с другими лицами, занимающимися индивидуальным обучением. На улице занятия разрешены группам до 10 человек плюс руководитель или наставник.
При индивидуальной деятельности следует руководствоваться правилом 2+2, то есть находиться и перемещаться вместе могут не более двух человек, при этом они должны соблюдать с другими людьми дистанцию не менее двух метров. В помещениях следует носить маску. Маски не обязаны носить дети до 12 лет или лица, для кого ношение маски невозможно по причинам, связанным со здоровьем, из-за характера работы или деятельности или по другим уважительным причинам. Предметы общего пользования следует дезинфицировать после каждого использования, также организатор деятельности должен обеспечить наличие средств для дезинфекции и соблюдение требований по проведению дезинфекции в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья.
Ограничения на распространяются на деятельность людей с ограниченными возможностями, так как необходимо, чтобы люди с ограниченными возможностями могли не прерывать участие в образовании и деятельности по интересам, дополнительном обучении и курсах по повышению квалификации, и им была бы обеспечена достаточная поддержка.
Ограничения для общеобразовательных школ, профессиональных училищ и высших учебных заведений
Согласно распоряжению, учащимся запрещено находится и перемещаться в используемых для обучения помещениях общеобразовательных школ, профессиональных училищ и вузов. Сотрудники образовательных учреждений в помещениях находиться могут. По решению учебного заведения учебная работа в этот период может продолжаться дистанционно.
Открытыми остаются детские сады и учреждения по уходу за детьми и школы, в которых большинство учащихся нуждаются в усиленной или особой поддержке. В помещениях, используемых для обучения, могут находиться и перемещаться только учащиеся, которым требуются услуги опорных специалистов и консультации. Также в помещениях школ разрешено находиться учащимся, которые сдают практические работы, экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.
В зданиях учебных заведений могут находиться и перемещаться вместе не более двух человек, соблюдая с другими людьми дистанцию как минимум в два метра, за исключением случаев, когда невозможно обеспечить соблюдение этого правила.
Те, кто находится в помещениях образовательных учреждений, должны носить маску. Маски не обязаны носить дети до 12 лет и те, кто не может использовать маски по причинам, связанным со здоровьем, особыми потребностями или характером работы или деятельности, а также другим уважительным причинам. В учебном заведении должно быть обеспечено наличие средств для дезинфекции и соблюдение требований по проведению дезинфекции в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья.