Клиника "Шарите" опубликовала отчет о лечении Навального

Берлинская клиника "Шарите" опубликовала отчет о лечении от отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального. В статье, обнародованной во вторник, 22 декабря, в медицинской журнале The Lancet, подробно описывается клиническая картина и отмечается, что на благополучный исход, вероятно, повлияло хорошее состояние здоровья российского политика до отравления.

Врачи указали, что решающее значение для спасения жизни Навального, очевидно, имели интубация и механическая вентиляция легких в течение первых двух - трех часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии.

Касательно боевого отравляющего вещества "Новичок" врачи отметили, что выявление органо-фосфорных компонентов - весьма сложный и кропотливый процесс, и на диагностику отравления ингибитором холинэстеразы ушло много времени.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Публикация разоблачительного разговора

Алексей Навальный 21 декабря опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Этот человек ранее упоминался в журналистском расследовании о спецгруппе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.