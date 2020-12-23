Профессор Данилан попал в больницу. У него Covid-19

Гастроэнтеролог и профессор Анатолий Данилан уже много лет завоевывает сердца населения советами по поддержанию здоровья и своим позитивным настроем. Порталу Apollo.lv стало известно, что Данилан проходит лечение от Covid-19 в больнице. Анатолий рассказал порталу о том, как себя чувствует.
Профессор рассказал, что чувствует слабость и время от времени появляется лихорадка, но он держится:
Данилан в больнице уже 12 дней, но он не теряет оптимизма и подчеркивает, что он не надеется, а знает, что его здоровье после будет "на ура".
Профессор извинился за то, что у него нет сил на долгий разговор, но он пожелал читателям счастливого Рождества и Нового года. Он пообещал после праздников вернуться на портал Apollo.lv со своими советами по поддержанию здоровья.
Видео из архива: Беседа портала Apollo.lv с Анатолием Даниланом (на латышском языке)