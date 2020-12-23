Ср, 23.12.2020
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Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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Профессор Данилан попал в больницу. У него Covid-19

Анатолий Данилан

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Гастроэнтеролог и профессор Анатолий Данилан уже много лет завоевывает сердца населения советами по поддержанию здоровья и своим позитивным настроем. Порталу Apollo.lv стало известно, что Данилан проходит лечение от Covid-19 в больнице. Анатолий рассказал порталу о том, как себя чувствует. 

Профессор рассказал, что чувствует слабость и время от времени появляется лихорадка, но он держится:

"Так я и держусь, куда я денусь?"

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Данилан в больнице уже 12 дней, но он не теряет оптимизма и подчеркивает, что он не надеется, а знает, что его здоровье после будет "на ура".

Профессор извинился за то, что у него нет сил на долгий разговор, но он пожелал читателям счастливого Рождества и Нового года. Он пообещал после праздников вернуться на портал Apollo.lv со своими советами по поддержанию здоровья. 

Видео из архива: Беседа портала Apollo.lv с Анатолием Даниланом (на латышском языке)

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