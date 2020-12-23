Профессор Данилан попал в больницу. У него Covid-19

Профессор рассказал, что чувствует слабость и время от времени появляется лихорадка, но он держится:

Данилан в больнице уже 12 дней, но он не теряет оптимизма и подчеркивает, что он не надеется, а знает, что его здоровье после будет "на ура".

Профессор извинился за то, что у него нет сил на долгий разговор, но он пожелал читателям счастливого Рождества и Нового года. Он пообещал после праздников вернуться на портал Apollo.lv со своими советами по поддержанию здоровья.