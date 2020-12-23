Covid-19: вооруженные силы впервые окажут медицинскую поддержку гражданскому сектору

Это первый раз во время кризиса Covid-19, когда НВС будет оказывать медицинскую поддержку гражданскому сектору. С весны Министерство обороны оказывало и продолжает оказывать другие виды поддержки различным государственным и местным органам власти. Например, представители вооруженных сил помогают пограничникам контролировать регистрацию приезжих в системе covidpass.lv.

Командующий НВС Леонид Калниньш подчеркивает, что вооруженные силы должны оказать поддержку медикам и всему обществу в это трудное время, учитывая свой накопленный профессиональный опыт и знания.

НВС будет оказывать поддержку Рижскому центру социального ухода "Межциемс", отзываясь на просьбу центра предоставить медицинский персонал, так как его не хватает из-за кризиса Covid-19.