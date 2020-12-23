Ср, 23.12.2020
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Алексей Навальный
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Covid-19: вооруженные силы впервые окажут медицинскую поддержку гражданскому сектору

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 24 по 31 декабря Национальные вооруженные силы (НВС) привлекут к работе Рижского центра социального ухода "Межциемс" пять медсестер хирургического отделения, сообщили в Минобороны.

Это первый раз во время кризиса Covid-19, когда НВС будет оказывать медицинскую поддержку гражданскому сектору. С весны Министерство обороны оказывало и продолжает оказывать другие виды поддержки различным государственным и местным органам власти. Например, представители вооруженных сил помогают пограничникам контролировать регистрацию приезжих в системе covidpass.lv.

Командующий НВС Леонид Калниньш подчеркивает, что вооруженные силы должны оказать поддержку медикам и всему обществу в это трудное время, учитывая свой накопленный профессиональный опыт и знания.

НВС будет оказывать поддержку Рижскому центру социального ухода "Межциемс", отзываясь на просьбу центра предоставить медицинский персонал, так как его не хватает из-за кризиса Covid-19.

Уже сообщалось, что с 9 ноября в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации, в во время которого были введены ограничения с целью остановить распространение вируса. Чтобы ограничить распространение Covid-19, Кабинет министров объявил о продлении режима чрезвычайной ситуации до 11 января 2021 года.

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