Covid-19: вооруженные силы впервые окажут медицинскую поддержку гражданскому сектору

С 24 по 31 декабря Национальные вооруженные силы (НВС) привлекут к работе Рижского центра социального ухода "Межциемс" пять медсестер хирургического отделения, сообщили в Минобороны.
Это первый раз во время кризиса Covid-19, когда НВС будет оказывать медицинскую поддержку гражданскому сектору. С весны Министерство обороны оказывало и продолжает оказывать другие виды поддержки различным государственным и местным органам власти. Например, представители вооруженных сил помогают пограничникам контролировать регистрацию приезжих в системе covidpass.lv.
Командующий НВС Леонид Калниньш подчеркивает, что вооруженные силы должны оказать поддержку медикам и всему обществу в это трудное время, учитывая свой накопленный профессиональный опыт и знания.
НВС будет оказывать поддержку Рижскому центру социального ухода "Межциемс", отзываясь на просьбу центра предоставить медицинский персонал, так как его не хватает из-за кризиса Covid-19.
Уже сообщалось, что с 9 ноября в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации, в во время которого были введены ограничения с целью остановить распространение вируса. Чтобы ограничить распространение Covid-19, Кабинет министров объявил о продлении режима чрезвычайной ситуации до 11 января 2021 года.