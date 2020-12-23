Половина новых случаев Covid-19 выявлена в Риге и Даугавпилсе

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано более 40%, или 476 новых случаев, в Даугавпилсе - 108 новых случаев.

В Елгаве за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая Covid-19, общее количество заболевших за две недели составляет 389 человек. В Даугавпилсском крае 29 новых случаев, количество заболевших за две недели составляет 134 человека.

В Резекне и Добельском крае зарегистрировано по 28 новых случаев, соответственно двухнедельное количество заболевших составляет 289 и 114.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге - 3953 человека. В Даугавпилсе этот показатель составляет 1254 человека, в Елгаве - 389, в Резекне - 289, в Екабпилсе - 227, в Юрмале - 207, в Вентспилсе - 196, в Огрском крае - 184, в Иецавском крае - 163, в Лиепае - 147, в Баускском крае - 146.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в настоящее время, согласно расчетам агентства ЛЕТА, составляет 555,6 случая на 100 000 населения.