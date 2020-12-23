Ср, 23.12.2020
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Алексей Навальный
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В Италии родственники умерших от Covid-19 требуют компенсации от правительства

ФОТО: pixabay.com

Родственники примерно 500 жителей итальянской провинции Ломбардия, умерших от коронавируса, подали иск к правительству, сообщает "Медуза".

Гражданский иск был подан в суд в Риме, его сумма составляет 100 миллионов евро.

Ответчиками по данному иску являются премьер-министр Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана. 

По мнению жителей, когда Covid-19 начал распространяться в Ломбардии в конце февраля, власти не смогли принять необходимые меры, чтобы избежать общенационального локдауна и экономического ущерба, который последовал за ним. 

Италия первой из стран Европы , которая столкнулась с массовым заболеванием Covid-19. Ее власти были первыми, кто объявил общенациональный локдаун.

В июне родственники умерших в Ломбардии требовали от прокуратуры начать уголовное расследование из-за действий властей в начале пандемии. Джузеппе Конте был допрошен по этому делу как свидетель.

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