В Италии родственники умерших от Covid-19 требуют компенсации от правительства

Родственники примерно 500 жителей итальянской провинции Ломбардия, умерших от коронавируса, подали иск к правительству, сообщает "Медуза".
Ответчиками по данному иску являются премьер-министр Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.
По мнению жителей, когда Covid-19 начал распространяться в Ломбардии в конце февраля, власти не смогли принять необходимые меры, чтобы избежать общенационального локдауна и экономического ущерба, который последовал за ним.
Италия первой из стран Европы , которая столкнулась с массовым заболеванием Covid-19. Ее власти были первыми, кто объявил общенациональный локдаун.
В июне родственники умерших в Ломбардии требовали от прокуратуры начать уголовное расследование из-за действий властей в начале пандемии. Джузеппе Конте был допрошен по этому делу как свидетель.