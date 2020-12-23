В Италии родственники умерших от Covid-19 требуют компенсации от правительства

Гражданский иск был подан в суд в Риме, его сумма составляет 100 миллионов евро.

Ответчиками по данному иску являются премьер-министр Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

По мнению жителей, когда Covid-19 начал распространяться в Ломбардии в конце февраля, власти не смогли принять необходимые меры, чтобы избежать общенационального локдауна и экономического ущерба, который последовал за ним.

Италия первой из стран Европы , которая столкнулась с массовым заболеванием Covid-19. Ее власти были первыми, кто объявил общенациональный локдаун.