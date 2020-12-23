МИД прокомментировал заявление Госдумы России о преследовании русскоязычных СМИ в Латвии

После заявления 23 декабря МИД призывает Государственную Думу России срочно заняться проблемами своей страны и нарушениями прав и свобод человека. Например, Госдума могла немедленно расследовать инцидент с отравлением российского политика Алексея Навального и роль в этом ФСБ.

"Страна, которая не может контролировать свои службы безопасности или использует их в духе худших сталинских традиций для устранения политических оппонентов и гражданской свободы, не имеет морального, политического или юридического права комментировать внутренние процессы демократии", - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, Россия также систематически ограничивает свободу своего гражданского общества, запрещает и подвергает цензуре СМИ и Сеть, подчеркивает МИД. В министерстве подчеркивают, что усиление репрессий в отношении других общественных активистов и правозащитников, а также заявления такого рода не способствуют улучшению ситуации в России и ее образу в мире.

МИД Латвии также отмечает, что ситуация в России особенно критическая с точки зрения свободы слова и безопасности журналистов. Согласно всемирному индексу свободы прессы 2020 года, составленному организацией "Журналисты без границ", Россия занимает 149-е место из 180 стран, а Латвия традиционно входит в число 25 стран мира, где ситуация в области свободы СМИ и безопасности журналистов является наилучшей.

В среду, 23 декабря, Госдума России обратилась к парламентам стран-членов Европейского союза (ЕС) с призывом осудить власти Латвии за "преследование русскоязычных журналистов".

Российские депутаты высказали протест против "операции наказания", которой подверглись сотрудники русскоязычных СМИ в Латвии.