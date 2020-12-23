Ср, 23.12.2020
Общественность должна понимать, что, если ситуация не изменится, мы можем оказаться в положении, когда мы будем вынуждены принять решение о более широких ограничениях на передвижение, и мы должны подготовиться к этому как к возможности. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.
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  • Рекорд случаев Covid-19 и предупреждение о снегопаде. Все, что вы могли пропустить 23 декабря
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Рекорд случаев Covid-19 и предупреждение о снегопаде. Все, что вы могли пропустить 23 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Коронавирус:

  • Новый суточный рекорд: выявлено 1145 случаев Covid-19, скончались 20 человек.
  • Половина новых случаев Covid-19 выявлена в Риге и Даугавпилсе.
  • Количество госпитализированных с Covid-19 немного уменьшилось - 119.
  • Covid-19: вооруженные силы впервые окажут медицинскую поддержку гражданскому сектору.
  • Centrālā laboratorija с марта провела более 263 тысяч тестов на Covid-19.
  • Кариньш о вакцинации: возможно, придется привлечь логистику вооруженных сил.
  • Covid-19 продолжает бить рекорды в Литве: 3737 новых случаев и 50 смертей за сутки.
  • В Италии родственники умерших от Covid-19 требуют компенсации от правительства.
  • Профессор Данилан попал в больницу. У него Covid-19.
  • 91-летнюю Александру Пахмутову и ее 92-летнего мужа госпитализировали с Covid-19.
  • Covid-19 заразился каждый сотый житель Земли.
  • Молодые латвийские ученые дистанцировались от слов главы Академии наук по поводу вакцины.

Другие события дня:

  • Завершается осенняя сессия Сейма.
  • VUGD предупреждает о сильном снегопаде, призывая водителей быть осторожными.
  • С 1 января за посылки из Великобритании нужно будет платить таможенный налог и НДС.
  • В Лиепае отменили семь новогодних салютов.
  • Полиция напоминает: на праздники нельзя ни принимать гостей, ни ходить в гости самим.
  • Страны Балтии организуют рейс для возвращения своих граждан из Великобритании.
  • Репатриационный рейс из Великобритании 28 декабря реализует airBaltic.
  • Ринкевич: запрет на пассажирские перевозки с Великобританией должен сохраниться до 1 января.
  • На юге Англии образовались огромные очереди грузовиков; не обошлось без столкновений с полицией.
  • В Цесисе пьяный мужчина специально вызвал полицию на выдуманное ДТП. Его оштрафовали.
  • В Литве во время карантина в одной машине смогут ехать не более двух человек.
  • В Эстонии продлевают старые и вводят новые ограничения в сфере образования.
  • Шесть подозреваемых задержаны по делу экстремиста Тесака.
  • В Нью-Йорке два человека с собакой выпрыгнули из самолета, который готовился взлететь.
  • Любовь Соболь оштрафовали после задержания возле дома возможного отравителя Навального.
  • Клиника "Шарите" опубликовала отчет о лечении Навального.
  • У "тещи Путина" нашли квартиру в центре Москвы за 6,5 миллионов евро.
  • Трамп потребовал раздать американцам не по 600, а по 2000 долларов.
  • Акинфеев может стать кандидатом на выборах в Госдуму от "Единой России".
  • Власти РФ планируют выдвинуть в Госдуму Пугачеву и Павла Волю.
  • Во Франции мужчина застрелил трех полицейских, приехавших на семейный конфликт.
  • Умерла модель Стелла Теннант.
  • В Таиланде мужчина массажем сердца реанимировал слоненка, попавшего в ДТП.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Это как рождение четвертого ребенка: бывшая сотрудница LNT о работе в бургерной.
  • Лучшие нокауты года в UFC.
  • Рождественскую рекламу с эстонскими актерами назвали одной из лучших в этом году.

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