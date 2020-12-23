Рекорд случаев Covid-19 и предупреждение о снегопаде. Все, что вы могли пропустить 23 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Коронавирус:
- Новый суточный рекорд: выявлено 1145 случаев Covid-19, скончались 20 человек.
- Половина новых случаев Covid-19 выявлена в Риге и Даугавпилсе.
- Количество госпитализированных с Covid-19 немного уменьшилось - 119.
- Covid-19: вооруженные силы впервые окажут медицинскую поддержку гражданскому сектору.
- Centrālā laboratorija с марта провела более 263 тысяч тестов на Covid-19.
- Кариньш о вакцинации: возможно, придется привлечь логистику вооруженных сил.
- Covid-19 продолжает бить рекорды в Литве: 3737 новых случаев и 50 смертей за сутки.
- В Италии родственники умерших от Covid-19 требуют компенсации от правительства.
- Профессор Данилан попал в больницу. У него Covid-19.
- 91-летнюю Александру Пахмутову и ее 92-летнего мужа госпитализировали с Covid-19.
- Covid-19 заразился каждый сотый житель Земли.
- Молодые латвийские ученые дистанцировались от слов главы Академии наук по поводу вакцины.
Другие события дня:
- Завершается осенняя сессия Сейма.
- VUGD предупреждает о сильном снегопаде, призывая водителей быть осторожными.
- С 1 января за посылки из Великобритании нужно будет платить таможенный налог и НДС.
- В Лиепае отменили семь новогодних салютов.
- Полиция напоминает: на праздники нельзя ни принимать гостей, ни ходить в гости самим.
- Страны Балтии организуют рейс для возвращения своих граждан из Великобритании.
- Репатриационный рейс из Великобритании 28 декабря реализует airBaltic.
- Ринкевич: запрет на пассажирские перевозки с Великобританией должен сохраниться до 1 января.
- На юге Англии образовались огромные очереди грузовиков; не обошлось без столкновений с полицией.
- В Цесисе пьяный мужчина специально вызвал полицию на выдуманное ДТП. Его оштрафовали.
- В Литве во время карантина в одной машине смогут ехать не более двух человек.
- В Эстонии продлевают старые и вводят новые ограничения в сфере образования.
- Шесть подозреваемых задержаны по делу экстремиста Тесака.
- В Нью-Йорке два человека с собакой выпрыгнули из самолета, который готовился взлететь.
- Любовь Соболь оштрафовали после задержания возле дома возможного отравителя Навального.
- Клиника "Шарите" опубликовала отчет о лечении Навального.
- У "тещи Путина" нашли квартиру в центре Москвы за 6,5 миллионов евро.
- Трамп потребовал раздать американцам не по 600, а по 2000 долларов.
- Акинфеев может стать кандидатом на выборах в Госдуму от "Единой России".
- Власти РФ планируют выдвинуть в Госдуму Пугачеву и Павла Волю.
- Во Франции мужчина застрелил трех полицейских, приехавших на семейный конфликт.
- Умерла модель Стелла Теннант.
- В Таиланде мужчина массажем сердца реанимировал слоненка, попавшего в ДТП.
Немного легких новостей отвлечься:
- Это как рождение четвертого ребенка: бывшая сотрудница LNT о работе в бургерной.
- Лучшие нокауты года в UFC.
- Рождественскую рекламу с эстонскими актерами назвали одной из лучших в этом году.