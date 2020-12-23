За последние два дня Госдума России приняла больше десяти законов. Что именно и кому теперь нельзя?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- За последние два дня российские парламентарии приняли больше десяти законов, ужесточающих действующие нормы. Что именно и кому теперь нельзя?
- Московского муниципального депутата Юлию Галямину признали виновной в повторном нарушении правил публичных мероприятий и приговорили к двум годам "условно".
- Тысячи людей выстроились в очереди, чтобы проститься с харьковским мэром Геннадием Кернесом. 16 декабря он умер из-за осложнений коронавируса.
- Европа накануне Рождества преодолела отметку в полмиллиона погибших от COVID-19. В России говорят, что динамика заболеваемости "стабилизируется". Какие меры принимают в разных странах перед праздниками?
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 23.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.