Ср, 23.12.2020
Да, создатели проделали большую работу. Но также ясно, что основная цель игры - собрать деньги, а не быть идеальной, с отточенными деталями, красивыми и реалистичными анимациями. Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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  • За последние два дня Госдума России приняла больше десяти законов. Что именно и кому теперь нельзя?
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За последние два дня Госдума России приняла больше десяти законов. Что именно и кому теперь нельзя?

ФОТО: pixabay.com

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • За последние два дня российские парламентарии приняли больше десяти законов, ужесточающих действующие нормы. Что именно и кому теперь нельзя?
  • Московского муниципального депутата Юлию Галямину признали виновной в повторном нарушении правил публичных мероприятий и приговорили к двум годам "условно".
  • Тысячи людей выстроились в очереди, чтобы проститься с харьковским мэром Геннадием Кернесом. 16 декабря он умер из-за осложнений коронавируса.
  • Европа накануне Рождества преодолела отметку в полмиллиона погибших от COVID-19. В России говорят, что динамика заболеваемости "стабилизируется". Какие меры принимают в разных странах перед праздниками?

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 23.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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