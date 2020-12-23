США расширили санкционный список против Беларуси

В список санкций попал первый замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также белорусский ЦИК, спецназ КГБ "Альфа", главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, а также минский ОМОН.

Минфин США объяснил, что санкционный список расширен за счет лиц и организаций, которые связаны с фальсификациями на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года, а также с подавлением мирных протестов после выборов.