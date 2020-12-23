Ср, 23.12.2020
Общественность должна понимать, что, если ситуация не изменится, мы можем оказаться в положении, когда мы будем вынуждены принять решение о более широких ограничениях на передвижение, и мы должны подготовиться к этому как к возможности. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.
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США расширили санкционный список против Беларуси

ФОТО: pixabay.com

Власти США расширили санкционный список против властей Беларуси. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США, пишет "Медуза".

В список санкций попал первый замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также белорусский ЦИК, спецназ КГБ "Альфа", главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, а также минский ОМОН.

Минфин США объяснил, что санкционный список расширен за счет лиц и организаций, которые связаны с фальсификациями на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года, а также с подавлением мирных протестов после выборов.

Американские санкции означают, в частности, заморозку активов на территории США и запрет на деловые контакты с гражданами США.

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