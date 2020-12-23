Перевощиков: любые встречи в праздничные дни небезопасны

"Вирус не распространяется сам по себе - мы его распространяем. Любые личные встречи во время праздников небезопасны", - Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний в передаче Šodienas jautājums на канале LTV призвал жителей соблюдать ограничения правительства.
Он отметил, что невозможно предсказать, появятся ли у человека симптомы через два дня и невозможно понять, болеет ли он в данный момент.
Эксперт напоминает, что есть две возможности - ограничительные меры и соучастие общества.
"Чем выше уровень соучастие общества, тем меньше ограничений. В нескольких европейских странах принятие определенных мер в сотрудничестве с общественностью помогло снизить распространение болезни", - поясняет он.
Перевощиков сказал, что если данные об использовании мобильной связи покажут, что движение людей не снижается, следует ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.
"При таком большом количестве случаев эпидемиологам становится все труднее проверять очаги инфекции и распространение инфекции. Процент положительных тестов показывает, что каждый десятый тест является положительным", - говорит Перевощиков.