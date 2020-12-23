Перевощиков: любые встречи в праздничные дни небезопасны

Он отметил, что невозможно предсказать, появятся ли у человека симптомы через два дня и невозможно понять, болеет ли он в данный момент.

"Лучший подарок родным и близким на этот раз - это безопасность и здоровье, а не наше присутствие", - поясняет Перевощиков.

Эксперт напоминает, что есть две возможности - ограничительные меры и соучастие общества.

"Чем выше уровень соучастие общества, тем меньше ограничений. В нескольких европейских странах принятие определенных мер в сотрудничестве с общественностью помогло снизить распространение болезни", - поясняет он.

Перевощиков сказал, что если данные об использовании мобильной связи покажут, что движение людей не снижается, следует ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.

"Нам нужно подумать о том, как уменьшить мобильность. Вирусу выгодно, что мы встречаемся. Нам нужно уменьшить шансы передачи вируса друг другу. Мы не можем управлять болезнью самостоятельно", - продолжает он.