Ср, 23.12.2020
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Алексей Навальный
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Перевощиков: любые встречи в праздничные дни небезопасны

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs

ФОТО: Valsts kanceleja

"Вирус не распространяется сам по себе - мы его распространяем. Любые личные встречи во время праздников небезопасны", - Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний в передаче Šodienas jautājums на канале LTV призвал жителей соблюдать ограничения правительства.

Он отметил, что невозможно предсказать, появятся ли у человека симптомы через два дня и невозможно понять, болеет ли он в данный момент. 

"Лучший подарок родным и близким на этот раз - это безопасность и здоровье, а не наше присутствие", - поясняет Перевощиков.

Эксперт напоминает, что есть две возможности - ограничительные меры и соучастие общества.

"Чем выше уровень соучастие общества, тем меньше ограничений. В нескольких европейских странах принятие определенных мер в сотрудничестве с общественностью помогло снизить распространение болезни", - поясняет он.

Перевощиков сказал, что если данные об использовании мобильной связи покажут, что движение людей не снижается, следует ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.

"Нам нужно подумать о том, как уменьшить мобильность. Вирусу выгодно, что мы встречаемся. Нам нужно уменьшить шансы передачи вируса друг другу. Мы не можем управлять болезнью самостоятельно", - продолжает он.

"При таком большом количестве случаев эпидемиологам становится все труднее проверять очаги инфекции и распространение инфекции. Процент положительных тестов показывает, что каждый десятый тест является положительным", - говорит Перевощиков.

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