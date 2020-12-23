Несмотря на ограничения, заболеваемость Covid-19 продолжает расти. Почему?

Почему показатели заболеваемости Covid-19 продолжают расти, несмотря на ограничения собраний, и будет ли необходимо ограничивать передвижение в Латвии - об этом сегодня вечером в передаче Šodienas jautājums на канале LTV рассуждали Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC и Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня.
Как пояснил Перевощиков, поведение людей существенно изменилось по сравнению с весной.
(...) Меры предосторожности не изменились, а значит, мы уделяем меньше внимания дистанцированию, чем весной", - пояснил эксперт.
По данным SPKC, в половине случаев невозможно установить источник инфекции, но остальные 50% в основном связаны с заражением в домашних хозяйствах, больницах и домах престарелых. Чтобы избежать передачи вируса в жилых помещениях, больные Covid-19 и их контактные лица будут размещены в отелях.
На вопрос, не является ли такая реакция запоздалой, Брикис ответил утвердительно, добавив, что "лучше поздно, чем никогда".
В конце разговора Перевощиков отметил, что невозможно предсказать, появятся ли у человека симптомы через два дня и невозможно понять, болеет ли он в данный момент.
Полную передачу можно посмотреть здесь.
Уже сообщалось, что, если ситуация не улучшится, правительство может принять решение о введении так называемого локдауна, ограничив передвижение.