Чт, 24.12.2020
Да, создатели проделали большую работу. Но также ясно, что основная цель игры - собрать деньги, а не быть идеальной, с отточенными деталями, красивыми и реалистичными анимациями. Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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Несмотря на ограничения, заболеваемость Covid-19 продолжает расти. Почему?

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Почему показатели заболеваемости Covid-19 продолжают расти, несмотря на ограничения собраний, и будет ли необходимо ограничивать передвижение в Латвии - об этом сегодня вечером в передаче Šodienas jautājums на канале LTV рассуждали Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC и Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня.

Как пояснил Перевощиков, поведение людей существенно изменилось по сравнению с весной.

"Вирус не изменился, поведение людей изменилось. Весной поведение людей было главным, что помогло остановить вирус.

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(...) Меры предосторожности не изменились, а значит, мы уделяем меньше внимания дистанцированию, чем весной", - пояснил эксперт.

По данным SPKC, в ​​половине случаев невозможно установить источник инфекции, но остальные 50% в основном связаны с заражением в домашних хозяйствах, больницах и домах престарелых. Чтобы избежать передачи вируса в жилых помещениях, больные Covid-19 и их контактные лица будут размещены в отелях.

На вопрос, не является ли такая реакция запоздалой, Брикис ответил утвердительно, добавив, что "лучше поздно, чем никогда".

В конце разговора Перевощиков отметил, что невозможно предсказать, появятся ли у человека симптомы через два дня и невозможно понять, болеет ли он в данный момент. 

"Лучший подарок родным и близким на этот раз - это безопасность и здоровье, а не наше присутствие", - поясняет Перевощиков.

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Полную передачу можно посмотреть здесь.

Уже сообщалось, что, если ситуация не улучшится, правительство может принять решение о введении так называемого локдауна, ограничив передвижение.

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