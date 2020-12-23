Несмотря на ограничения, заболеваемость Covid-19 продолжает расти. Почему?

Как пояснил Перевощиков, поведение людей существенно изменилось по сравнению с весной.

"Вирус не изменился, поведение людей изменилось. Весной поведение людей было главным, что помогло остановить вирус. 25

(...) Меры предосторожности не изменились, а значит, мы уделяем меньше внимания дистанцированию, чем весной", - пояснил эксперт.

По данным SPKC, в ​​половине случаев невозможно установить источник инфекции, но остальные 50% в основном связаны с заражением в домашних хозяйствах, больницах и домах престарелых. Чтобы избежать передачи вируса в жилых помещениях, больные Covid-19 и их контактные лица будут размещены в отелях.

На вопрос, не является ли такая реакция запоздалой, Брикис ответил утвердительно, добавив, что "лучше поздно, чем никогда".

В конце разговора Перевощиков отметил, что невозможно предсказать, появятся ли у человека симптомы через два дня и невозможно понять, болеет ли он в данный момент.

"Лучший подарок родным и близким на этот раз - это безопасность и здоровье, а не наше присутствие", - поясняет Перевощиков. 25

Полную передачу можно посмотреть здесь.