На благотворительном марафоне в Латвии собрано 400 тысяч евро. На что они пойдут?

Во время марафона в течение шести дней было получено бесчисленное количество звонков и писем, в которых люди подтверждали актуальность темы и рассказывали о пережитом насилии. Организаторы Dod pieci! разослали высшим государственным чиновникам открытое письмо о необходимости снижения уровня насилия в латвийских семьях, в котором содержалось 14 предложений, ответы на которые предлагалось найти до 1 февраля следующего года.

Напоминаем, что сделать пожертвование Dod pieci! еще возможно до 27 декабря на автозаправках Circle K и до 10 января на сайте Ziedot.lv. Любой желающий может подать заявку на помощь на сайте dodpieci.lv. Команда Ziedot.lv свяжется с пострадавшим.

Галерея: благотворительный марафон Dod pieci!

Организаторы Dod pieci! - общественные медиа, Ziedot.lv и Re:Baltica - проанализировав круг проблем, работу и финансирование ответственных учреждений, направили высшим правительственным чиновникам 14 предложений, которые включают оказание помощи жертвам, работу с преступником и улучшение работы учреждений.

При работе с жертвами рекомендуется содействовать развитию сети "кризисных квартир" в Латвии и предоставлять анонимное убежище, если жертва находится в группе высокого риска для жизни. Также предлагается упростить отчетность, отменив необходимость жертве многократного рассказывать о произошедшем насилии. Dod pieci! предложила государству и местным органам власти создать единый и обязательный минимальный пакет услуг для жертв насилия.

Чтобы не вызвать психоэмоциональных последствий в случае насилия, дайте ребенку только одно интервью со специалистами. Государственным властям также рекомендуется разработать специальную программу для поддержки пожилых людей, которые страдают от физического, финансового или эмоционального насилия со стороны своих близких.

Информативная поддержка марафона: TVNET GRUPA.