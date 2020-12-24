На Рождество полиция продолжит следить за соблюдением ограничительных мер

Также во время праздников полиция продолжит контролировать соблюдение ограничительных мер в связи с Covid-19. К работе в праздничные дни будут привлечены дополнительные ресурсы.

Полиция будет проверять, не сели ли водители за руль в состоянии опьянения, соблюдают ли разрешенную скорость движения, а также будет обращать внимание на безопасность наименее защищенных участников дорожного движения.

Полиция самоуправления Риги напоминает, что в этом году на праздники нельзя приглашать гостей домой, самим ходить в гости, запрещены все частные вечеринки.

Специальных рейдов полиция проводить не планирует, но будет реагировать на вызовы в связи с нарушением требований эпидемиологической безопасности.