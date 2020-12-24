Covid-19: зарегистрирован новый рекорд - 1270 новых случаев

Один из умерших был в возрастной категории от 55 до 60 лет, двое - от 60 до 70 лет, один - от 75 до 80 лет, трое - от 80 до 90 лет. В целом с начала пандемии умерли 486 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 11 597 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11%.

За последние 14 дней выявлено 11 048 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 575,4 случая на 100 тыс. жителей.

Всего за все время пандемии в Латвии Covid-19 заразились 34 754 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано 122 пациента с Covid-19, в том числе один больной переведен в другое лечебное учреждение, а выписано из больниц 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Всего в стационарах находятся 898 человек. У 847 человек заболевание средней тяжести, 51 человек находится в тяжелом состоянии.