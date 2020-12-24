Из больниц выписано 159 пациентов с Covid-19, общее количество уменьшилось до 898

Всего в стационарах находятся 898 человек. У 847 человек заболевание средней тяжести, 51 человек находится в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больницы выписано 159 пациентов, всего - 2960.

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1270 новых случаев Covid-19, умерли семь инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один из умерших был в возрастной категории от 55 до 60 лет, двое - от 60 до 70 лет, один - от 75 до 80 лет, трое - от 80 до 90 лет. В целом с начала пандемии умерли 486 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 11 597 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11%.

За последние 14 дней выявлено 11 048 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 575,4 случая на 100 тыс. жителей.