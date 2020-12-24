Это, вероятно, самый уродливый подарок на Рождество. Или все-таки нет?

Если заглянуть на веб-сайт Mopar, не останется сомнений, что производители автомобилей уже давно расширили ассортимент своей продукции. На самом деле это магазин различной одежды и аксессуаров, в котором моно купить кружки, шапки, маски для лица, наборы клюшек для гольфа, модели автомобилей, часы, колонки и многое другое, что можно кому-нибудь подарить или положить на полку.

Среди прочего, перед Рождеством Mopar дополнила коллекцию одежды рождественским свитером. Это особенно пестрый предмет одежды, который сам Chrysler и другие страны мира окрестили ugly sweater (уродливым свитером).

ФОТО: Mopar

Насколько это некрасиво, конечно, дело вкуса, но можно не сомневаться, что странные цветовые сочетания и мотивы в этих свитерах, тем не менее многим понравятся.

Свитер Mopar может стать отличным, хоть, и условно красивым подарком для настоящего автолюбителя, ведь, помимо традиционных снежинок и рождественских мотивов, свитер Mopar "оснащен" двигателем HEMI V8 426 Elephant.

ФОТО: Mopar

На практике это 7-литровый агрегат, который изначально был разработан для гонок NASCAR и использовался в 1960-х и 1970-х годах в Dodge Charger, Plymouth Barracuda и Dodge Challenger.