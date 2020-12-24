Пес Эмманюэля Макрона в трогательном видео "обратился" к людям

BBC сообщает, что в субтитрах метис лабрадора и гриффона "рассказывает", как очутился в семье Макрона:

"Моя история началась с отказа. Меня выбросили на улицу, как и 100 тысяч других животных во Франции каждый год".

Немо призвал французов в честь Рождества взять домой животное из приюта, но делать это ответственно.

"Ваш питомец - часть вашей семьи. Он рассчитывает на вас".

В видео также сказано, что в январе парламент Франции рассмотрит законопроект об "усыновлении" домашних питомцев в рамках борьбы с жестоким обращением с животными.