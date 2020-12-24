Чт, 24.12.2020
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Кришьянис Кариньш.
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Пес Эмманюэля Макрона в трогательном видео "обратился" к людям

ФОТО: emmanuelmacron/Instagram

Собака главы Франции по кличке Немо снялся в ролике в поддержку бездомных животных. Макрон опубликовал видео у себя в соцсетях.

BBC сообщает, что в субтитрах метис лабрадора и гриффона "рассказывает", как очутился в семье Макрона:

"Моя история началась с отказа. Меня выбросили на улицу, как и 100 тысяч других животных во Франции каждый год".

Немо призвал французов в честь Рождества взять домой животное из приюта, но делать это ответственно.

"Ваш питомец - часть вашей семьи. Он рассчитывает на вас".

В видео также сказано, что в январе парламент Франции рассмотрит законопроект об "усыновлении" домашних питомцев в рамках борьбы с жестоким обращением с животными. 

Макрон и его супруга взяли Немо из приюта на окраине Парижа за 250 евро. Собака получила имя в честь героя одной из любимых книг президента "20 тысяч лье под водой" Жюля Верна.

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