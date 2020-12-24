Владелец ночного клуба, где якобы был избит Прилучный, рассказал СМИ свою версию произошедшего

Бизнесмен и владелец калининградского ночного клуба "Завод" Владимир Семенов рассказал журналистам о том, что происходило в ту ночь, когда к нему в заведение приехал Павел Прилучный. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Ранее стало известно, что МВД возбудило уголовное дело по факту избиения актера. Семенов написал явку с повинной и явился на допрос в качестве подозреваемого.
Бизнесмен рассказал, что 21 ноября знакомый привез в его клуб двух мужчин. Среди них был Павел Прилучный. Клуб уже был закрыт, но актера пустили внутрь. В зале находилось несколько сотрудников.
Семенов рассказл, что Павел был нетрезвый и шумный, но дружелюбный.
"Как выяснилось позже, они до приезда ко мне, уже посетили три увеселительных заведения", - вспомнил бизнесмен.
Известно, что сначала Прилучный хотел, чтобы в клубе отключили видеонаблюдение, но бизнесмен отказался это делать, тогда Павел ушел, а позже вернулся. Он попросил отвести его в спортзал на втором этаже. Здесь уже камеры не работали.
"Мы зашли в зал, Павел предложил устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого желания", - цитирует Семенова Lenta.ru.
Бизнесмен заметил, что Прилучный его атаковал первым, а он пытался увернуться и избежать драки. Затем он один раз ударил актера, защищаясь от его атаки, из-за чего Прилучный упал. Больше никаких ударов Павлу нанесено не было. Семенов предлагал артисту сразу вызвать медиков, ведь у актера из носа и изо рта шла кровь, а на лице появилась гематома, но он якобы отказался. Семенов помнит, что Прилучный тогда подчеркивал, что не имеет претензий и улетел в Москву.
Напомним, в ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер Павед Прилучный был избит и попал в московскую больницу. У актера были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Известно, что артисту была сделала операция.