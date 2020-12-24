Видео ⟩ Два пьяных ковид-диссидента срывали маски с посетителей магазина

Около шести часов вечера к городскому отделению муниципальной полиции подъехал возбужденный гражданин. Он обратился за помощью из-за конфликта в одном из магазинов в центре города.

По словам начальника районной городской полиции самоуправления Мартиньша Боминьша, магазин находился относительно близко к сотрудникам полиции, поэтому до него удалось быстро добраться. Несколько молодых людей в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с охранником - они были уверены в том, что Covid-19 не существует и не носили масок, в результате чего сотрудники магазина отказались их обслуживать.

Молодые люди не смирились с тем, что их не обслуживают, поэтому конфликт продолжался до прибытия полиции. Персонал магазина рассказал, что оба мужчины оскорбляли других посетителей, срывали с них маски для лица и вели себя неадекватно.

Полиция, выслушав показания очевидцев и обоих мужчин, решила, что одному из них нужно будет явиться в полицейский участок. Другой мужчина не был доволен этим решением, в результате чего, не без драки, на обоих надели наручники и доставили в полицейский участок, где оба мужчины уже хорошо известны. В организме одного из них было обнаружено 2,37 промилле алкоголя, а у другого - 3,2 промилле.

Степень ответственности каждого молодого человека проверена, и они будут привлечены к ответственности по закону как за нарушение ограничений Covid-19, так и за хулиганскую деятельность, а также за противодействие задержанию их сотрудниками полиции.

Начальник полиции упоминает, что оба мужчины являются "постоянными клиентами" полиции.