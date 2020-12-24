Чт, 24.12.2020
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Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC.
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Под Резекне в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

ФОТО: Pexels

Прошедшей ночью с 23 на 24 декабря в Аудриньской волости Резекненского края в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили агентству LЕТА.

Авария произошла около 00:40. По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб на месте ДТП, а два пассажира автомобиля доставлены в медицинские учреждения. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, один погиб.

За вождение в состоянии опьянения задержано пять водителей. За превышение скорости оформлено 186 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 402 протокола.

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