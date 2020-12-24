Под Резекне в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Прошедшей ночью с 23 на 24 декабря в Аудриньской волости Резекненского края в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили агентству LЕТА.
Авария произошла около 00:40. По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб на месте ДТП, а два пассажира автомобиля доставлены в медицинские учреждения. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, один погиб.
За вождение в состоянии опьянения задержано пять водителей. За превышение скорости оформлено 186 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 402 протокола.