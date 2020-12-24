В Литве выявлено 3799 новых случаев Covid-19, скончались 43 человека

Литва

В Литве за минувшие сутки сделано 13 913 тестов на Covid-19, выявлено 3799 новых случаев коронавируса, скончались 43 инфицированных.

По данным на 24 декабря, в Литве за сутки выздоровели 4572 человека.

С начала пандемии коронавирусом заболели 123 889 человек, 61 553 человека болеют до сих пор, выздоровели 60 559.

С начала пандемии от коронавируса в Литве скончались 1186 человек, 591 больной скончался по иным причинам.

В целом в Литве сделано 1,56 млн тестов на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 7124 теста на коронавирус, позитивный результат дали 702 первичных теста (9,9%).

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 557,8 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро 24 декабря госпитализированы 365 пациентов с Covid-19, в том числе 32 находятся в отделениях интенсивной терапии, из них к аппарату ИВЛ подключен 21 пациент.

За сутки скончались три заразившихся коронавирусом человека. Всего в Эстонии скончались 195 человек с коронавирусом.