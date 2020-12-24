В Индии мужчина проснулся во время собственных похорон

Инцидент произошел в индийском регионе Читора. Мужчина находился без сознания под деревом в одной из местных деревень и провел в таком состоянии два дня.

Жители сообщили местным властям. Когда приехали врачи, они объявили мужчину мертвым. Мужчину планировали похоронить на окраине села, но, во время подготовки к похоронам, "мертвец" проснулся и даже сел.

Его доставили в больницу, но через день из медицинской инстанции пришла новость о смерти пациента. Местная полиция в настоящее время проводит тщательное расследование.

Хотя это звучит как фильм ужасов, "воскрешение" после смерти - довольно распространенное явление. Один из самых известных таких случаев - успешное возвращение Анны Бегенхольм к жизни.

Шведский радиолог Анна Бегенхольм каталась на лыжах со своими друзьями в скандинавских горах в 1999 году, когда во время неудачного маневра упала в ледяную речную воду. Друзья женщины вытащили ее из воды через несколько минут, но жизненные показатели Анны были очень слабыми.

Были вызваны спасательные службы, но по дороге в больницу сердце женщины перестало биться. Когда ее мертвое тело было доставлено в больницу, врачам все-таки удалось реанимировать ее, несмотря на длительную клиническую смерть.

Врач Дэйвид Кокс порталу The Guardian объяснил этот феномен следующим образом: "Быстрое охлаждение тела останавливает сердце, но в то же время холод снижает потребность организма, и, что самое главное, мозга в кислороде. Если жизненно-важные органы достаточно охлаждаются до остановки сердца, можно отсрочить гибель клеток, что даст врачам дополнительное время для спасения жизни человека".