Праздничное освещение в Иманте вернули. Известно, до когда будут работать световые объекты

В обоих местах для прогулок с пятницы, 25 декабря, праздничное освещение будут включать с 12:00 до 22:00 - все для того, чтобы каждый посетитель мог выбрать наиболее удобное время для прогулки.

Аллея с праздничным освещением осталась в парке Анниньмуйжас, а освещенный зеркальный шар теперь в близлежащем парке Вец-Аннижмуйжас, в свою очередь в аллее Бикерниекского леса праздничное освещение растянулось на 700 метров.

Как RUS TVNET сообщал ранее, праздничное освещение есть и в других микрорайонах Риги.

Световая прогулочная тропа "В поисках чуда" в Анниньмуйжском парке освещена каждый день с 12:00 до 22:00.

Объект среды "Мороз" в березовой роще в Плявниеках освещается каждый день с 17:00 до 23:00.

"Как снег на горных вершинах" - фрагменты из концертной программы Раймонда Паулса и Зигфрида Муктупавелса в парке Дзегужкалнс можно смотреть каждый день с 17:00 до 23:00.

"Планета - Эбельмуйжский парк" - Эбельмуйжский парк освещен каждый день с 16:30 до 22:00.

"В саду звезд" - в Саркандаугавском парке освещение работает каждый день с 16:30 до 23:00.

"В саду Зазеркалья" - в Бикерниекском лесу эффект зеркальных шаров можно увидеть каждый день с 12:00 до 22:00, LED-прожекторы освещают деревья и территорию в течение всех суток.

Как стало известно, все праздничные объекты будут работать до 10 января.

Организаторы призывают посетителей не толпиться, соблюдать дистанцию в 2 метра, носить маски и быть ответственными по отношению к себе и окружающим.

Как сообщалось ранее, 21 декабря праздничное оформление в парке Анниньмуйжас временно отключали, так как пришли слишком много посетителей.