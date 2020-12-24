Праздничное освещение в Иманте вернули. Известно, до когда будут работать световые объекты

С четверга, 24 декабря, восстановлено праздничное освещение на прогулочных тропах в Бикерниекском лесу и в парке Анниньмуйжас. "Праздничные тропы" будут открыты ежедневно до 10 января, сообщили RUS TVNET представители Рижской думы.
В обоих местах для прогулок с пятницы, 25 декабря, праздничное освещение будут включать с 12:00 до 22:00 - все для того, чтобы каждый посетитель мог выбрать наиболее удобное время для прогулки.
Аллея с праздничным освещением осталась в парке Анниньмуйжас, а освещенный зеркальный шар теперь в близлежащем парке Вец-Аннижмуйжас, в свою очередь в аллее Бикерниекского леса праздничное освещение растянулось на 700 метров.
Как RUS TVNET сообщал ранее, праздничное освещение есть и в других микрорайонах Риги.
- Световая прогулочная тропа "В поисках чуда" в Анниньмуйжском парке освещена каждый день с 12:00 до 22:00.
- Объект среды "Мороз" в березовой роще в Плявниеках освещается каждый день с 17:00 до 23:00.
- "Как снег на горных вершинах" - фрагменты из концертной программы Раймонда Паулса и Зигфрида Муктупавелса в парке Дзегужкалнс можно смотреть каждый день с 17:00 до 23:00.
- "Планета - Эбельмуйжский парк" - Эбельмуйжский парк освещен каждый день с 16:30 до 22:00.
- "В саду звезд" - в Саркандаугавском парке освещение работает каждый день с 16:30 до 23:00.
- "В саду Зазеркалья" - в Бикерниекском лесу эффект зеркальных шаров можно увидеть каждый день с 12:00 до 22:00, LED-прожекторы освещают деревья и территорию в течение всех суток.
Как стало известно, все праздничные объекты будут работать до 10 января.
Как сообщалось ранее, 21 декабря праздничное оформление в парке Анниньмуйжас временно отключали, так как пришли слишком много посетителей.
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