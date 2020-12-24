Видео ⟩ "Идите в жопу" - фраза политика, которой не было. Телеканалу пришлось извиняться

Вечером 23 декабря телеканал "Настоящее время" опубликовал репортаж, посвященный новому закону в РФ о лишении свободы за клевету в интернете. Согласно прозвучавшей записи, в кратком диалоге с журналисткой Ангелиной Казаковой автор инициативы, депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин, якобы сказал: "Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу". Позднее выяснилось, что это был не он.
«Чего? Какой закон? […] Идите в жопу!» — вот так депутат Дмитрий Вяткин из «Единой России» ответил на просьбу журналистов прокомментировать его же законопроект о наказании за клевету в интернете— Новая Газета (@novaya_gazeta) December 24, 2020
Видео: «Настоящее время» https://t.co/uZKAisz8fA pic.twitter.com/8eADdgqmMP
Дмитрий Вяткин на своей странице в Facebook вскоре после вышедшего материала написал, что голос в эфире не его и что он так грубо с представителями СМИ не общается.
"Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи - явно не мой голос, кто там общается с журналисткой - понятия не имею. Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю", - написал политик.
Позднее извинения появились и на домашней странице телеканала:
"Телеканал "Настоящее время" приносит извинения депутату Государственной Думы России Дмитрию Вяткину за ошибку, допущенную во время попытки связаться с ним 23 декабря. Голос на записи телефонного разговора, которая прозвучала в нашем эфире, на самом деле не принадлежит депутату Вяткину. Была допущена техническая ошибка. Еще раз приносим свои извинения депутату Дмитрию Вяткину".
Контекст:
23 декабря Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ и публичных выступлениях.
Указанные деяния будут наказываться штрафом в размере до 1 млн руб. (более 11 000 евро), в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.