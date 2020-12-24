Видео ⟩ "Идите в жопу" - фраза политика, которой не было. Телеканалу пришлось извиняться

«Чего? Какой закон? […] Идите в жопу!» — вот так депутат Дмитрий Вяткин из «Единой России» ответил на просьбу журналистов прокомментировать его же законопроект о наказании за клевету в интернете



Видео: «Настоящее время» https://t.co/uZKAisz8fA pic.twitter.com/8eADdgqmMP — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 24, 2020

Дмитрий Вяткин на своей странице в Facebook вскоре после вышедшего материала написал, что голос в эфире не его и что он так грубо с представителями СМИ не общается.

"Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи - явно не мой голос, кто там общается с журналисткой - понятия не имею. Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю", - написал политик.

Позднее извинения появились и на домашней странице телеканала:

"Телеканал "Настоящее время" приносит извинения депутату Государственной Думы России Дмитрию Вяткину за ошибку, допущенную во время попытки связаться с ним 23 декабря. Голос на записи телефонного разговора, которая прозвучала в нашем эфире, на самом деле не принадлежит депутату Вяткину. Была допущена техническая ошибка. Еще раз приносим свои извинения депутату Дмитрию Вяткину".