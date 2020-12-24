Жесткий брексит отменяется: Британия и Евросоюз договорились

В самое ближайшее время соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, его утвердят Европейский совет и парламент Британии. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последние дни вели интенсивные переговоры по телефону, утрясая те детали, о которых не могли договориться делегации.

Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.

Если бы соглашение так и не удалось составить, ЕС и Британия должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.

Главными предметами споров на переговорах было, во-первых, требование Евросоюза, чтобы Британия обязалась следовать правилам ЕС в части государственных субсидий, охраны труда, технологических и экологических требований к производству и т.д. Это было необходимо, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения ЕС, преимуществ в конкуренции на континенте. Во-вторых, обсуждалось рыболовство, а именно - сохранение доступа рыбаков стран ЕС в британские воды.

О единых правилах для бизнеса стороны поэтапно договорились. Детали неизвестны: сам текст документа объемом в многие сотни страниц еще никто, кроме непосредственно причастных, не видел.

Но из регулярных отчетов Мишеля Барнье перед послами стран ЕС в Брюсселе пресса узнала, что в итоге стороны отказались от первоначального требования ЕС об автоматическом следовании Британии правилам Евросоюза и пришли к некоему "реактивному механизму". В нем стороны получают право отвечать пошлинами в конкретных отраслях, если партнер попытается серьезно облегчить жизнь своим фирмам путем субсидий, льгот или снижения требований к условиям труда и производства.

В последние дни нерешенным оставался только вопрос рыболовства. В итоге стороны, по сведениям из Брюсселя, решили, что на переходный период длиной в несколько лет рыбаки стран ЕС сохранят право ловить рыбу в британских водах, но меньше, чем до сих пор.

Главный же итог этих договоренностей - в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

В последний момент

Срок, когда соглашение можно было утвердить "как положено", с ратификацией всеми парламентами ЕС, стороны давно пропустили. Оставался вариант с ратификацией только Европарламентом.

Переговоры Лондона с Брюсселем были крайне напряженными, ни одна сторона долгое время не соглашалась идти на уступки Reuters

Лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер в конце прошлой недели заявил, что если соглашение не будет готово к воскресенью, то и Европарламент уже не успеет ратифицировать соглашение.

Единственный вариант, оставшийся сейчас у ЕС, - задействовать статью 218(5) Договора о Европейском союзе, согласно которому Европейский совет - высший орган ЕС - может временно ввести международное соглашение в действие, а ратификацию его всеми странами ЕС оставить на потом.