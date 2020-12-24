Рекордные для Латвии 1270 случаев за сутки: подробности

За прошедшие сутки в Риге зарегистрировано 432 новых случая Covid-19, а общее количество заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 4088 человек. Это первый раз, когда этот уровень превысил четыре тысячи.

В Даугавпилсе зарегистрировано 136 новых заболевших, а общее количество пациентов за 14 дней достигло 1294 жителя города.

За последние сутки в Резекне было зарегистрировано 46 новых случаев заражения, а общее число заболевших за последние две недели достигло 317 жителей. В Екабпилсе зарегистрировано 44 новых пациента, а общее количество пациентов за 14 дней выросло до 244 жителей города.

За последние две недели зарегистрировано 38 новых случаев заражения в Вентспилсе и 35 в Елгаве, общее число заболевших выросло до 216 в Вентспилсе и 393 в Елгаве.

В Лиепае зарегистрировано 32 новых пациента с Covid-19, 31 - в Огрском крае, 25 - в Гулбенском крае, 20 - в Краславском и Резекненском крае и 19 - в Юрмале.

Наибольшее количество случаев за последние две недели зарегистрировано:

в Риге - 4088,

Даугавпилсе - 1294,

Елгаве - 393,

Резекне - 317,

Екабпилсе - 244,

Вентспилсе - 216,

Огрском крае - 207,

Юрмале - 206,

Лиепае - 170,

Иецавском крае - 168,

в Бауском крае - 160.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей на данный момент в Латвии составляет 575,4 случая.

Из новых случаев, зарегистрированных за предыдущие сутки, 242 случая - в возрастной группе от 50 до 59 лет, 233 - от 30 до 39 лет и 207 - от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах случаев меньше.

Как сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1270 новых случаев Covid-19, умерли семь человек. Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 55 до 90 лет. В целом с начала пандемии умерли 486 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 11 597 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11%.