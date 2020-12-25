За сутки подтверждено 666 новых случаев Covid-19, умерли 16 человек

Умерли 16 человек (один в возрасте 45-50 лет, трое - 55-65 лет, четверо - 70-80 лет, шестеро - 80-90 - лет, двое - 90-100 лет). В целом с начала пандемии умерли 502 человека с подтвержденным Covid-19.