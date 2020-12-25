Павел Прилучный впервые прокомментировал инцидент с избиением

Популярный актер Павел Прилучный отреагировал в своем аккаунте Instagram на заявления владельца ночного клуба "Завод" Владимира Семенова об их конфликте в Калининграде. Его цитирует РИА "Новости".
"Желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты через желтую прессу, наверное, можно понять", - написал Прилучный в сторис.
Артист добавил, что из-за плотного рабочего графика он не готов комментировать каждое заявление, которое появилось в СМИ. На данный момент он комментирует в последний раз.
Прилучный призвал своих подписчиков не верить всему, что пишут в Сети. Он напомнил, что со случившимся разбираются правоохранительные органы.
Актер утверждает, что его избил владелец ночного клуба "Завод" Владимир Семенов. Ранее владелец ночного клуба, где якобы был избит Прилучный, рассказал СМИ свою версию произошедшего.