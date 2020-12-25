Павел Прилучный впервые прокомментировал инцидент с избиением

"Желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты через желтую прессу, наверное, можно понять", - написал Прилучный в сторис.

Артист добавил, что из-за плотного рабочего графика он не готов комментировать каждое заявление, которое появилось в СМИ. На данный момент он комментирует в последний раз.

Прилучный призвал своих подписчиков не верить всему, что пишут в Сети. Он напомнил, что со случившимся разбираются правоохранительные органы.