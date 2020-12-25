За минувшие сутки полиция задержала 15 пьяных водителей

По шестеро выпивших водителей задержано в Рижском регионе и Латгале, двое - в Курземе, а еще один - в Видземе.

В общей сложности за нарушение правил дорожного движения вчера оформлено 294 протокола, в том числе два протокола за агрессивное вождение и 116 протоколов за превышение скорости.

В четверг в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека, один из пострадавших - пешеход. Обе аварии с пострадавшими произошли в Рижском регионе.