Пт, 25.12.2020
Думаю, что на Рождество у меня будет обычный рабочий день. Я буду на своем рабочем месте или буду работать удаленно. Нужно будет наблюдать за происходящим, потому что люди не перестанут болеть... Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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За минувшие сутки полиция задержала 15 пьяных водителей

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки полиция задержала 15 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в Госполиции.

По шестеро выпивших водителей задержано в Рижском регионе и Латгале, двое - в Курземе, а еще один - в Видземе.

В общей сложности за нарушение правил дорожного движения вчера оформлено 294 протокола, в том числе два протокола за агрессивное вождение и 116 протоколов за превышение скорости.

В четверг в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека, один из пострадавших - пешеход. Обе аварии с пострадавшими произошли в Рижском регионе.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии произошло 53 дорожно-транспортных происшествия.

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