Охранное предприятие: во время пандемии люди стали более агрессивными

За последние недели компания получила ряд вызовов в дома и офисы, куда пришли незваные и агрессивные люди - лица в состоянии алкогольного опьянения, различные назойливые поставщики товаров, бездомные.

Также наблюдается рост агрессии среди посетителей магазинов - возникают конфликты с персоналом магазина, если покупателя не обслуживают без маски, конфликты между покупателями, если кто-то не соблюдает дистанцию и не использует маску, конфликты из-за того, что недоступны некоторые товары, например, алкоголь или женские колготки.

"Люди устраивают скандалы или даже нападают на сотрудников магазинов, развязывают драки, портят товар",

- рассказал Теринкс.

Он добавил, что ежегодно в осенне-зимний период увеличивается количество жилищных краж, ведь в это время года раньше темнеет, и ворам легче остаться незамеченными.

"В этом году из-за пандемии и различных ограничений многие люди находятся дома как в будние, так и в выходные дни. В этом году не будет и путешествий за границу. Однако количество краж существенно не уменьшилось, наоборот - воры становятся более смелыми и наглыми", - сказал Теринкс, пояснив, что часто воры пробираются в жилища по вечерам и ночью, когда хозяева дома.