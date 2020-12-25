В Литве Covid-19 выявлен еще у 2691 человека, 19 человек скончались

Литва

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2691 человека, 19 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент.

За прошедшие сутки проведено 9913 анализов на Covid-19.

В общей сложности с начала пандемии в Литве заболевание Covid-19 было констатировано у 126 581 человека, подтверждено выздоровление 60 946 человек. От вызываемой новым коронавирусом болезни в Литве скончались 1205 человек, еще 598 инфицированных умерли по другим причинам.

По данным Статистического департамента, совокупная 14-дневная заболеваемость Covid-19 в Литве на 25 декабря составляет 1418,1 случая на 100 тыс. жителей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3674 теста на коронавирус, позитивный результат дали 575 первичных тестов (15,7 процента тестов) и скончались шесть заразившихся коронавирусом человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа, где их зафиксировано 317, в том числе 250 в Таллинне.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 573,90 на 100 000 человек, доля позитивных результатов первичных тестов составляет 10,2 процента тестов.