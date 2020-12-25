В Литве Covid-19 выявлен еще у 2691 человека, 19 человек скончались
В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2691 человека, 19 инфицированных скончались, в Эстонии - 575 новых случаев Covid-19 и шесть смертей.
Литва
В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2691 человека, 19 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент.
За прошедшие сутки проведено 9913 анализов на Covid-19.
В общей сложности с начала пандемии в Литве заболевание Covid-19 было констатировано у 126 581 человека, подтверждено выздоровление 60 946 человек. От вызываемой новым коронавирусом болезни в Литве скончались 1205 человек, еще 598 инфицированных умерли по другим причинам.
По данным Статистического департамента, совокупная 14-дневная заболеваемость Covid-19 в Литве на 25 декабря составляет 1418,1 случая на 100 тыс. жителей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3674 теста на коронавирус, позитивный результат дали 575 первичных тестов (15,7 процента тестов) и скончались шесть заразившихся коронавирусом человек.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа, где их зафиксировано 317, в том числе 250 в Таллинне.
По состоянию на утро 25 декабря госпитализированы 384 пациента с Covid-19. За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, задним числом зарегистрирована также смерть скончавшейся позавчера в доме призрения женщины. Всего в Эстонии скончались 202 человека с коронавирусом.