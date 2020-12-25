Слышали, что на днях один рижский клуб дважды навещала полиция? А знаете, почему? Да просто он работал в обычном режиме и даже не думал закрываться! Интересно, что задержание этих тусовщиков проводил латвийский спецназ. Рады, что в нашей стране настолько спокойно, что такая мощная структура может позволить себе бороться с нелегальным распространением веселья.

На третий раз в клуб обещали вызвать военных с Адажского полигона на танках, а если и это не поможет, то ждите школьную уборщицу тетю Галю. А то ходют там и топчут по помытому! 1

Хотя странно, что после успеха сериала "Ход Королевы", у нас накрывают подпольные клубы, а не какие-нибудь сборы шахматистов. Вот, для кого надо спецназ беречь! Ну, а что? Сидят там, умнеют, понимаешь ли, думают, как свергнуть короля – та еще группировочка. А представляете себе эти облавы на шахматистов с низкой социальной ответственностью? "Было задержано 10 гроссмейстеров, во время проведения эндшпиля с конём и тройного гандикапа... еще было изъято несколько видео... с висячими пешками". Потом про таких соседи будут говорить: "Нет, мы ничего такого не замечали...ну, баловались ребята иногда нардами да домино, но чтоб такое..".

Говоря о клубах, тут один 12-летний британец устроил подпольный рейв в туалете своей школы - колледже Святого Антония. Мда, такой мессы святой Антоний еще не слышал. Мальчик объяснил ситуацию тем, что на переменах скучно и надо как-то развеселить ребят. К слову, туса длилась целых 30 минут, пока учителя не прикрыли эту лавочку. Интересно, как шел их дальнейший день "Извините, можно выйти в туалет? - Почему на перемене не сходил? - А таблетка только сейчас подействовала». В общем, очень предприимчивый пацан - далеко пойдет. Нам лишь не ясно, как можно устраивать рейв, если тебе 12, а все рэйв тусовки закончились еще до твоего рождения? Хотя, с другой стороны, Моргенштерн вон тоже постоянно поёт про деньги и женщин.

Скандальная новость прямиком из Европы – суд оправдал человека, который назвал мэра столицы Гандоном.

Почему его отпустили? Он доказал, что имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, поскольку считал, что мэр, как и французский писатель, рассказывает фантастические вещи. 1

Похоже, судья настолько офигел от гениальности отмазки, что решил сделать вид, что поверил. Ругаться, конечно, не хорошо, но если решили затеять ссору, скажем, со строителями, то смело апеллируйте к заслуженному архитектору Игорю Пидорвану. Ну, и все знают, что «чмо» - это чрезвычайно мясной окорок, а «лox» - любитель омского хоккея!

Ну, а мы, отдел маркетинга и саботажа Balticom, на этой неделе не участвовали в Секретном Санте среди коллег. Для тех, кто не в курсе - это такая акция, когда ты покупаешь подарок другому человеку анонимно, поэтому, кто чей Санта никто не знает. В этом году одаривание проходило онлайн, так что мы решили пасануть – ведь что за праздник без конкурса "опусти карандашик в бутылочку" и "парного бега в колготках"! Но подарками внутри кабинета мы всё равно постарались обменяться. Ну каааак подааарками. В магазины мы не успели, так что порадовали коллег скворечниками из хлебного мякиша и купонами "100 причин, почему я тебя люблю".

А вы смотрели сериал?