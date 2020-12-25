Наступил долгожданный конец рабочей недели - пятница! Самое время немного отвлечься и посмотреть на новости с долей иронии.
Слышали, что на днях один рижский клуб дважды навещала полиция? А знаете, почему? Да просто он работал в обычном режиме и даже не думал закрываться! Интересно, что задержание этих тусовщиков проводил латвийский спецназ. Рады, что в нашей стране настолько спокойно, что такая мощная структура может позволить себе бороться с нелегальным распространением веселья.
На третий раз в клуб обещали вызвать военных с Адажского полигона на танках, а если и это не поможет, то ждите школьную уборщицу тетю Галю. А то ходют там и топчут по помытому!
Хотя странно, что после успеха сериала "Ход Королевы", у нас накрывают подпольные клубы, а не какие-нибудь сборы шахматистов. Вот, для кого надо спецназ беречь! Ну, а что? Сидят там, умнеют, понимаешь ли, думают, как свергнуть короля – та еще группировочка. А представляете себе эти облавы на шахматистов с низкой социальной ответственностью? "Было задержано 10 гроссмейстеров, во время проведения эндшпиля с конём и тройного гандикапа... еще было изъято несколько видео... с висячими пешками". Потом про таких соседи будут говорить: "Нет, мы ничего такого не замечали...ну, баловались ребята иногда нардами да домино, но чтоб такое..".
Говоря о клубах, тут один 12-летний британец устроил подпольный рейв в туалете своей школы - колледже Святого Антония. Мда, такой мессы святой Антоний еще не слышал. Мальчик объяснил ситуацию тем, что на переменах скучно и надо как-то развеселить ребят. К слову, туса длилась целых 30 минут, пока учителя не прикрыли эту лавочку. Интересно, как шел их дальнейший день "Извините, можно выйти в туалет? - Почему на перемене не сходил? - А таблетка только сейчас подействовала». В общем, очень предприимчивый пацан - далеко пойдет. Нам лишь не ясно, как можно устраивать рейв, если тебе 12, а все рэйв тусовки закончились еще до твоего рождения? Хотя, с другой стороны, Моргенштерн вон тоже постоянно поёт про деньги и женщин.
Скандальная новость прямиком из Европы – суд оправдал человека, который назвал мэра столицы Гандоном.
Почему его отпустили? Он доказал, что имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, поскольку считал, что мэр, как и французский писатель, рассказывает фантастические вещи.
Похоже, судья настолько офигел от гениальности отмазки, что решил сделать вид, что поверил. Ругаться, конечно, не хорошо, но если решили затеять ссору, скажем, со строителями, то смело апеллируйте к заслуженному архитектору Игорю Пидорвану. Ну, и все знают, что «чмо» - это чрезвычайно мясной окорок, а «лox» - любитель омского хоккея!
Ну, а мы, отдел маркетинга и саботажа Balticom, на этой неделе не участвовали в Секретном Санте среди коллег. Для тех, кто не в курсе - это такая акция, когда ты покупаешь подарок другому человеку анонимно, поэтому, кто чей Санта никто не знает. В этом году одаривание проходило онлайн, так что мы решили пасануть – ведь что за праздник без конкурса "опусти карандашик в бутылочку" и "парного бега в колготках"! Но подарками внутри кабинета мы всё равно постарались обменяться. Ну каааак подааарками. В магазины мы не успели, так что порадовали коллег скворечниками из хлебного мякиша и купонами "100 причин, почему я тебя люблю".
А вы смотрели сериал?
*Яркий обзор событий недели представляет Отдел маркетинга и саботажа Balticom. Хотите высказаться? Пишите!