Меган Маркл и принц Гарри опубликовали свою традиционную рождественскую открытку

На открытке изображен иллюстрированный портрет семьи - Гарри, Меган, их сына Арчи в их новом доме в Монтесито, штат Калифорния. Также на картинке изображены две их собаки - Гай и Пула.

"В этом году мы, как семья, сделали пожертвования нескольким благотворительным организациям: местной калифорнийской организации, которая помогает бороться с бездомностью, фонду, который поддерживает благополучие животных и общества, и мемориальному фонду близкого друга, который помогает обучать детей и бороться с бедностью в Уганде", - рассказали Гарри и Меган в своем сообщении.