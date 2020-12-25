Меган Маркл и принц Гарри опубликовали свою традиционную рождественскую открытку

Фонд помощи бездомным животным Mayhew опубликовал рождественскую открытку от своих патронов - принца Гарри и Меган Маркл, пишет Esquire.
На открытке изображен иллюстрированный портрет семьи - Гарри, Меган, их сына Арчи в их новом доме в Монтесито, штат Калифорния. Также на картинке изображены две их собаки - Гай и Пула.
"В этом году мы, как семья, сделали пожертвования нескольким благотворительным организациям: местной калифорнийской организации, которая помогает бороться с бездомностью, фонду, который поддерживает благополучие животных и общества, и мемориальному фонду близкого друга, который помогает обучать детей и бороться с бедностью в Уганде", - рассказали Гарри и Меган в своем сообщении.
Меган Маркл и поддерживает фонд Mayhew с 2019 года. Она также активно принимает участие в благотворительных акциях в поддержку бездомных животных.