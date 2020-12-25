Более трети зараженных Covid-19 за последние сутки - рижане

В Риге за последние сутки было зарегистрировано 234 новых случаев заражения, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 4077 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 66 новых пациентов с Covid-19, а общее количество больных за 14 дней достигло 1278 жителей города.

В Екабпилсе за последние сутки было зарегистрировано 32 новых случая, а общее количество заболевших за последние две недели достигло 257 жителей, в то время как в Талсинском крае зарегистрировано 24 новых случая, а общее количество случаев за 14 дней выросло до 116 жителей города.

В Вентспилсе за последние сутки Covid-19 были инфицированы 22 человека, в Резекне и Добеле - по 19 человек, а в Валмиерском крае и Мадонском крае заболели по 10 человек. В ряде других муниципалитетов в течение дня было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

В целом наибольшее количество пациентов за последние две недели было зарегистрировано в Риге - 4077, Даугавпилсе - 1278, Елгаве - 374, Резекне - 326, Екабпилсе - 257, Вентспилсе - 223, Огрском крае - 200, Юрмале - 197, Лиепае - 169, Бауском крае - 163, а в Иецавском крае за последние 14 дней коронавирусом заразились 162 человека.