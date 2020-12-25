Самоизоляцию необходимо соблюдать по возвращении из всех стран ЕС из списка SPKC, кроме двух

Cредний показатель заболеваемости Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) составляет 410,6 случая на 100 000 жителей. Таким образом, с понедельника, 28 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны с показателем заболеваемости более 821,1 случая на 100 000 жителей - Швецию, Литву, Люксембург, Хорватию, Сан-Марино, Словению. Из списка исключена Андора.

В связи с быстрым распространением нового Covid-19 с 21 декабря 2020 года по 1 января 2021 года приостановлены пассажирские перевозки в и из Соединенного Королевства.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 000 человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане и Исландии.