Происхождение Covid-19. Готовы ли в Ухани принять специалистов ВОЗ?

"Мы обязаны искать, пока не найдем его. Я думаю, что его можно найти, и предполагаю, что его уже нашли, - говорит Люси. - Но тогда встает вопрос - почему об этом молчат?"

Ученые предполагает, что Sars-Cov-2 имеет природное происхождение, но не хочет раньше времени исключать другие версии.

"С первого подтвержденного случая Covid-19 прошло уже сколько - 12, 13 месяцев? И мы до сих пор не нашли источник в мире животных. Так что, по-моему, у нас есть все основания проверить и другие объяснения".

Возможен ли сценарий, в котором китайские ученые работали над вирусом, который генетически близок к Sars-Cov-2, и должны ли они были сообщить об этом? "Не все, что делается, публикуется", - ответил на этот вопрос американский ученый.

Я задал тот же вопрос Питеру Дашаку, члену делегации ВОЗ, которая отправится в Китай изучать происхождение вируса.

"Знаете, я уже не меньше десятилетия работаю с [учеными из Уханьского института вирусологии]. Некоторых из них я знаю очень хорошо и часто бывал в лабораториях. Мы лично знакомы больше 15 лет", - отвечал Дашак.

"Я не исключаю ничего в работе с Китаем, и я голову сломал, пытаясь припомнить хотя бы намек на малейший признак чего-то некорректного - но ничего такого я не видел".

На вопрос, можно ли считать дружбу и спонсирование исследований со стороны Уханьского института конфликтом интересов в свете его роли в делегации ВОЗ, Дашак ответил, что о своих результатах ученые рассказывают в научных статьях, с которыми может ознакомиться любой желающий.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с Уханьским институтом вирусологии он очень многое узнал о происхождении коронавирусов от этой летучей мыши в Китае.

Китай предоставил не так много информации о выявлении происхождения Sars-Cov-2, но он настаивает на собственной теории.

Она строится на некоторых неубедительных исследованиях, проведенных европейскими учеными, о том, что Covid-19 появился раньше, чем предполагалось. Китайская пропаганда подхватила эту идею и начала утверждать, что вирус зародился не в Китае.

Когда нет полноценной информации, предположений будет все больше. Большинство из них рассматривают RaTG13 и его происхождение в шахте Тунгуаня. В интернете были найдены научные исследования, которые не совпадают с заявлениями Уханьского института вирусологии о заболевших шахтерах. Особый интерес вызвала научная работа студента медицинского университета Куньмина.