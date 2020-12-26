За сутки подтверждено 399 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек

Умерли 13 человек (один в возрасте 60-65 лет, двое - 75-80 лет, семь - 80-90 лет, трое - 90-100 лет). В целом с начала пандемии в Латвии умерли 515 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 3001 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 13.3%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 35 819 человек.

За прошедшие сутки госпитализировано 95 пациентов с Covid-19, в том числе трое больных переведены в другое лечебное учреждение, а выписано из больниц 18 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 989 пациентов с Covid-19.

У 937 человек заболевание средней тяжести, 52 человека находится в тяжелом состоянии.