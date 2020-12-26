Сб, 26.12.2020
Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины - адекватные, нормальные. Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
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За сутки подтверждено 399 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек
Госпитализировано 95 человек

Covid-19

ФОТО: unsplash.com

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 399 новых случаев Covid-19, 13 умерли человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерли 13 человек (один в возрасте 60-65 лет, двое - 75-80 лет, семь - 80-90 лет,  трое - 90-100 лет). В целом с начала пандемии в Латвии умерли 515 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 3001 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 13.3%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 35 819 человек.

За прошедшие сутки госпитализировано 95 пациентов с Covid-19, в том числе трое больных переведены в другое лечебное учреждение, а выписано из больниц 18 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 989 пациентов с Covid-19.

У 937 человек заболевание средней тяжести, 52 человека находится в тяжелом состоянии.

До сегодняшнего дня из больниц выписаны 3036 заболевших Covid-19.

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