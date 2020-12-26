Снег и гололед затрудняют движение по всей Латвии

Из-за снега и обледенения сегодня утром, 26 декабря, затруднены условия езды на большинстве основных и региональных дорог страны, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Условия для езды удовлетворительны только по Баускому шоссе от Димзукалнса до литовской границы, а также по нескольким дорогам в средней и юго-западной части Курземе.
Как сообщает LVC, для улучшения условий движения скользкие и заснеженные участки дороги очищают и присыпают противоскользящими материалами.
Для улучшения условий езды на дорогах страны работают 167 единицы зимней техники.
Šorīt sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 167 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienības.https://t.co/N6TswAma83 pic.twitter.com/5r9iVHBCTP— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 26, 2020
Автоводителям рекомендуется соблюдать особую осторожность, держать большую дистанцию от едущего впереди автомобиля, не совершать резких маневров, а также выбирать скорость, соответствующую условиям движения и состоянию дорожного покрытия.