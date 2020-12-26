Сб, 26.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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Снег и гололед затрудняют движение по всей Латвии

ФОТО: EPA/Scanpix

Из-за снега и обледенения сегодня утром, 26 декабря, затруднены условия езды на большинстве основных и региональных дорог страны, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Условия для езды удовлетворительны только по Баускому шоссе от Димзукалнса до литовской границы, а также по нескольким дорогам в средней и юго-западной части Курземе.

Как сообщает LVC, для улучшения условий движения скользкие и заснеженные участки дороги очищают и присыпают противоскользящими материалами.

Для улучшения условий езды на дорогах страны работают 167 единицы зимней техники.

Автоводителям рекомендуется соблюдать особую осторожность, держать большую дистанцию от едущего впереди автомобиля, не совершать резких маневров, а также выбирать скорость, соответствующую условиям движения и состоянию дорожного покрытия.

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