"Обязана жить не одну жизнь, а две": фигуристка рассказала, как восстановилась после страшного ДТП

В 2015 году мир фигурного катания потрясла трагическая авария. Российских фигуристов Каролину Кликич и Дмитрия Ненашева на пешеходном переходе в городе Тольятти на большой скорости сбил пьяный водитель. Парень скончался по дороге в больницу, а девушке пришлось пережить кому, экстренный перелёт в Москву, несколько серьёзных операций и долгое восстановление, пишет Sport24.
Каролина смогла восстановиться и даже вернулась в спорт, но так и не смогла найти партнера, поэтому Кликич оставила карьеру фигуристки. Девушка закончила школу, поступила в университет и сейчас работает тренером в городе Иваново.
В интервью изданию, девушка рассказала, как она смогла восстановиться после трагического случая.
Каролина отметила, что не помнит события декабря 2015 года, но хорошо помнит свой путь восстановления: "Что отлично помню и не забуду, как сложно было восстанавливаться. Когда первый раз после всего на лёд встала, было чувство, что никогда на нём не была".
Девушка рассказала, что провела в коме три недели, а также пережила несколько серьёзных операций.
"Кстати, операцию мне 7 января, в Рождество делали… Сразу и на правой ноге, и на четвертом шейном позвонке. Только я всего этого не помню. И после того, как в сознание пришла - тоже не каждый день в памяти есть. Все отрывками, отдельные воспоминания: вот кто-то подарил мишку, вот кто-то принес малину", - вспоминает фигуристка.
Кликич рассказала, как себя чувствовала сразу после того, как вышла из комы: "Люди говорят, что что-то видят, когда лежат в коме. У меня не было ничего. Как один день поспала и очнулась. Но со стандартным пробуждением это все же сложно сравнить. Ну, ты представь, сколько всего в меня пичкали. Мозг был… как бы затуманен".
Через несколько дней после аварии девушку на самолёте экстренно увезли из Тольятти в Москву.
"В Москве меня с того света вытащили, а в Тольятти медицины вообще нет.
Там даже не заметили, что у меня шейный позвонок сломан", - рассказывает фигуристка.
Каролина вспоминает, что из больницы её выписали 8 марта 2016 года. И через две недели вернувшись в Тольятти, она сразу поехала на лёд. Несмотря на уверенность вернуться в большой спорт фигуристка так и не смогла найти подходящего партнёра.
"Я думаю, из-за моих травм некоторые просто боялись встать со мной в пару. Как меня такую поднимать, вращать? Всё как-то не шло…", - вспоминает Кликич.
Она признает, что ей также не хватило веры в себя, чтобы вновь начать тренироваться: "В первую очередь, я сама в себя не верила. Хоть врачи и твердили: "Каролина, ты обычный человек". Говорили, что я могу выйти на прежний уровень. Но ментально мне было сложно перебороть себя. Нет, это не страх боли. Постоянное чувство, что катаюсь ужасно".
Друг Каролины фигурист Дмитрий Ненашев умер в машине скорой помощи, девушка тяжёло пережила новость о его уходе.
"Он был очень хорошим человеком. Замечательным человеком. И очень талантливым…", - вспоминает она.
Фигуристка рассказала, что должна была восстановиться и работать над собой ради погибшего друга. По её словам, она могла оказаться на его месте.
"Мысль была одна: мне нужно работать не только за себя, а еще и за того человека, который ушел. Я могла оставаться диване фильмы смотреть. Не знаю… я была обязана… (начинает плакать). (...) Может, я так говорю, потому что так легче мириться с тем, что случилось… Нет.
Я знаю, что теперь обязана жить не одну жизнь, а две", - говорит Каролина в интервью Sport24.
Водитель, который сбил подростков, получил три года в колонии поселения. Каролина поделилась, что ни разу не виделась с этим человеком, но её мама встретила его один раз на улице.
"В момент аварии он был очень пьяным. Ехал с корпоратива. Сбил нас и дальше помчался. Домой. Спать. Ничего не понял даже. Как говорит", - объясняет она.
На вопрос простила ли девушка мужчину, она ответила:
"Не мне его прощать. А вот он, наверное, сам себя простил. Ты же знаешь, сколько ему дали? Три года в колонии поселения. За такое вот".
"А вообще, мне плевать на его срок. И на него. Всё в обратку всегда возвращается", - добавила девушка.
Девушка также рассказала о своих планах на будущее: "Есть глобальная идея: развивать фигурное катание в Приднестровье, откуда у меня корни, где живёт много родственников.
По её мнению, фигурное катание надо развивать в регионах, так как таланты есть по всей России, но не каждый может до столицы добраться.