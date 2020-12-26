"Обязана жить не одну жизнь, а две": фигуристка рассказала, как восстановилась после страшного ДТП

Каролина смогла восстановиться и даже вернулась в спорт, но так и не смогла найти партнера, поэтому Кликич оставила карьеру фигуристки. Девушка закончила школу, поступила в университет и сейчас работает тренером в городе Иваново.

В интервью изданию, девушка рассказала, как она смогла восстановиться после трагического случая.

Каролина отметила, что не помнит события декабря 2015 года, но хорошо помнит свой путь восстановления: "Что отлично помню и не забуду, как сложно было восстанавливаться. Когда первый раз после всего на лёд встала, было чувство, что никогда на нём не была".

Девушка рассказала, что провела в коме три недели, а также пережила несколько серьёзных операций. 1

"Кстати, операцию мне 7 января, в Рождество делали… Сразу и на правой ноге, и на четвертом шейном позвонке. Только я всего этого не помню. И после того, как в сознание пришла - тоже не каждый день в памяти есть. Все отрывками, отдельные воспоминания: вот кто-то подарил мишку, вот кто-то принес малину", - вспоминает фигуристка.

Кликич рассказала, как себя чувствовала сразу после того, как вышла из комы: "Люди говорят, что что-то видят, когда лежат в коме. У меня не было ничего. Как один день поспала и очнулась. Но со стандартным пробуждением это все же сложно сравнить. Ну, ты представь, сколько всего в меня пичкали. Мозг был… как бы затуманен".

Через несколько дней после аварии девушку на самолёте экстренно увезли из Тольятти в Москву.

"В Москве меня с того света вытащили, а в Тольятти медицины вообще нет.

Там даже не заметили, что у меня шейный позвонок сломан", - рассказывает фигуристка. 1

Каролина вспоминает, что из больницы её выписали 8 марта 2016 года. И через две недели вернувшись в Тольятти, она сразу поехала на лёд. Несмотря на уверенность вернуться в большой спорт фигуристка так и не смогла найти подходящего партнёра.

"Я думаю, из-за моих травм некоторые просто боялись встать со мной в пару. Как меня такую поднимать, вращать? Всё как-то не шло…", - вспоминает Кликич.

Она признает, что ей также не хватило веры в себя, чтобы вновь начать тренироваться: "В первую очередь, я сама в себя не верила. Хоть врачи и твердили: "Каролина, ты обычный человек". Говорили, что я могу выйти на прежний уровень. Но ментально мне было сложно перебороть себя. Нет, это не страх боли. Постоянное чувство, что катаюсь ужасно".