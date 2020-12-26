Сб, 26.12.2020
Думаю, что на Рождество у меня будет обычный рабочий день. Я буду на своем рабочем месте или буду работать удаленно. Нужно будет наблюдать за происходящим, потому что люди не перестанут болеть... Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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Видео ⟩ Режиссер Роберт Родригес сыграл на гитаре для малыша Йоды

ФОТО: https://twitter.com/Rodriguez/

Режиссер фильма "От заката до рассвета" Роберт Родригес сыграл на гитаре для кукольного малыша Йоды.

Крошка качал головой и тряс ушами, а местами щурился от удовольствия.

"Рождественский подарок для всех, кто спрашивал: каково это, тусоваться с малышом Йодой на съемочной площадке "Мандалорца", а именно - эпизода под названием "Трагедия"", - написал Родригес.

Видео собрало уже 3 миллиона просмотров.

Напомним, что Роберт Родригес является режиссером шестой серии второго сезона "Мандалорца". Кстати, Родригеса назначили исполнительным продюсером еще одного сериала во вселенной "Звездных войн", про охотника за головами Бобу Фетта. 

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