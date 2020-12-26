В первый день Рождества в пожарах пострадали четыре человека

В результате пожаров вчера в Латвии пострадали четыре человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В пятницу в 21.08 пожарные выезжали на вызов в двухэтажный жилой дом в Гробине, где загорелась печь. До приезда сотрудников VUGD из здания эвакуировались три пострадавших в пожаре человека, которые были переданы врачам.
Ночью в 01.02 в Олайнском крае горели подвал, межэтажное перекрытие и пристройка в двухэтажном жилом доме общей площадью 85 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировали шесть человек, один из которых пострадал и был передан медикам. В 5.16 этот пожар повышенной опасности был потушен.
Вчера в VUGD поступило 55 вызовов - 15 на пожары, 29 на спасательные операции, 11 ложных вызовов.