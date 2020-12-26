В первый день Рождества в пожарах пострадали четыре человека

В пятницу в 21.08 пожарные выезжали на вызов в двухэтажный жилой дом в Гробине, где загорелась печь. До приезда сотрудников VUGD из здания эвакуировались три пострадавших в пожаре человека, которые были переданы врачам.

Ночью в 01.02 в Олайнском крае горели подвал, межэтажное перекрытие и пристройка в двухэтажном жилом доме общей площадью 85 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировали шесть человек, один из которых пострадал и был передан медикам. В 5.16 этот пожар повышенной опасности был потушен.