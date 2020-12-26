Сб, 26.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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В Плявниеках заболевший Covid-19 пытался вломиться в квартиру подруги: его оштрафовали на 750 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В первый день Рождества полиция самоуправления Риги оштрафовала на 750 евро сovid-позитивного мужчину, который пытался вломиться в квартиру своей подруги, хотя должен был находиться на карантине. Об этом рассказал представитель полиции Том Садовскис.

Реагируя на вызов в Плявниеки, где человек ломился в квартиру, полиция обнаружила 29-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что приехал потому, что думал, что у его девушки романтические отношения с другим мужчиной.

По словам Садовскиса, мужчина вел себя вызывающе и в какой-то момент дохнул в лицо полицейскому, заявив, что у него подтвержден Covid-19. Полицейские убедились, что у мужчины действительно был диагностирован Covid-19 несколько дней назад, и он должен находиться на карантине.

Мужчина оштрафован на 750 евро.

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