В Пскове солдат выстрелил из пушки по торговому центру

В Пскове военнослужащий российской армии при обслуживании техники случайно выстрелил из 30-мм пушки в торговый центр Fjord Plaza и попал в крышу магазина "Детский мир".
Военные сообщили, что все произошло 24 декабря на территории части во время обслуживания техники в парке боевых машин, пишет ТАСС.
В свою очередь, как сообщает BAZA, инцидент произошел на территории военной части, где 19-летний военнослужащий обслуживал БМД-4 - десантную машину. Во время работ она дважды выстрелила в воздух из автоматической пушки.
Один из выстрелов попал в крышу торгового центра, болванка пробила ее и приземлилась прямо в магазине "Детский мир". Куда попал второй снаряд, неизвестно.
Между тем телеканал REN TV сообщает, что 19-летний ефрейтор самовольно решил посмотреть военную технику. Как руководство военных, так и правоохранительные органы пытаются выяснить обстоятельства происшествия.
В результате инцидента никто не пострадал. Из торгового центра эвакуировали 300 человек, на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.