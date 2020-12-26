В Пскове солдат выстрелил из пушки по торговому центру

Военные сообщили, что все произошло 24 декабря на территории части во время обслуживания техники в парке боевых машин, пишет ТАСС.

В свою очередь, как сообщает BAZA, инцидент произошел на территории военной части, где 19-летний военнослужащий обслуживал БМД-4 - десантную машину. Во время работ она дважды выстрелила в воздух из автоматической пушки.

Один из выстрелов попал в крышу торгового центра, болванка пробила ее и приземлилась прямо в магазине "Детский мир". Куда попал второй снаряд, неизвестно.

Между тем телеканал REN TV сообщает, что 19-летний ефрейтор самовольно решил посмотреть военную технику. Как руководство военных, так и правоохранительные органы пытаются выяснить обстоятельства происшествия.