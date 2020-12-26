Сб, 26.12.2020
Если бы я слушал мнение других, я бы уже 10 раз сдался, уже 10 раз бы ничего не получилось. Я никогда не слушал мнение других, но я прислушиваюсь, если это совет и помощь. Если ты критикуешь - предлагай, если ты предлагаешь - делай, если делаешь - отвечай. Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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Фото ⟩ Певица Лиза Монеточка вышла замуж

Монеточка

ФОТО: скриншот видео

Российска исполнительница Монеточка (Елизавета Гырдымова) вышла замуж. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице. 

Певица сообщила радостную новость своим подписчикам и поклонникам - она вышла замуж за своего возлюбленного - продюсера Витю Исаева. 

Лиза опубликовала трогательную фотографию с серебряными обручальными кольцами. 

Фолловеры поспешили поздравить пару в комментариях. 

Напомним, ранее Витя и Лиза стали гостями передачи "Вечерний Ургант", в которой рассказали о своих отношениях. Пара призналась, что их отношения начались с крепкой дружбы. 

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