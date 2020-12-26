Фото ⟩ Певица Лиза Монеточка вышла замуж

Российска исполнительница Монеточка (Елизавета Гырдымова) вышла замуж. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.
Певица сообщила радостную новость своим подписчикам и поклонникам - она вышла замуж за своего возлюбленного - продюсера Витю Исаева.
Лиза опубликовала трогательную фотографию с серебряными обручальными кольцами.
Фолловеры поспешили поздравить пару в комментариях.
Напомним, ранее Витя и Лиза стали гостями передачи "Вечерний Ургант", в которой рассказали о своих отношениях. Пара призналась, что их отношения начались с крепкой дружбы.