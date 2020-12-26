Сб, 26.12.2020
Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины - адекватные, нормальные. Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
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В гости на Рождество: полиция возбудила 47 административных процессов о нарушении ограничений

Valsts policijas automašīna.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу, 25 деабря, начато 47 административных процессов о нарушении ограничений на собрания и проведение частных мероприятий, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

В целом возбуждено 94 административных процесса о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений

Начат один процесс о несоблюдении требований самоизоляции, 12 - о неиспользовании масок, 31 - о незаполнении анкеты covidpass.lv, а еще три - в связи с другими нарушениями.

Работники Госполиции и во время праздников продолжают следить за выполнением установленных для сдерживания распространения Covid-19 ограничений, проводя превентивные проверки и реагируя на вызовы. Для этого полицейским приходится работать сверхурочно.

Полиция напоминает, что целью проверок является не наказание, а разъяснение жителям необходимости соблюдения ограничений.

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