В гости на Рождество: полиция возбудила 47 административных процессов о нарушении ограничений

В целом возбуждено 94 административных процесса о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений

Начат один процесс о несоблюдении требований самоизоляции, 12 - о неиспользовании масок, 31 - о незаполнении анкеты covidpass.lv, а еще три - в связи с другими нарушениями.

Работники Госполиции и во время праздников продолжают следить за выполнением установленных для сдерживания распространения Covid-19 ограничений, проводя превентивные проверки и реагируя на вызовы. Для этого полицейским приходится работать сверхурочно.