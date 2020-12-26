Умер легендарный разведчик Джордж Блейк

"О нем написаны книги, сняты фильмы. В разведке его очень уважали и ценили. Сам же он в шутку говорил: "Я - иномарка, которая приспособилась к российским дорогам…" Теперь эта иномарка завершила свой почти вековой пробег", - говорится в официальном сообщении Службы внешней разведки России.