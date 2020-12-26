Умер легендарный разведчик Джордж Блейк

Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
"О нем написаны книги, сняты фильмы. В разведке его очень уважали и ценили. Сам же он в шутку говорил: "Я - иномарка, которая приспособилась к российским дорогам…" Теперь эта иномарка завершила свой почти вековой пробег", - говорится в официальном сообщении Службы внешней разведки России.
Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. В 1942-м переехал в Англию. В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.