Слёзы Хабиба, письмо Шараповой и уход легенд: итоги года в спорте

В начале января 2020-го мы делали что-то вроде календаря главных спортивных событий года. Чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по футболу, летние Олимпийские игры в Токио - весь мир ждал этих соревнований и даже не догадывался о том, что уже через несколько месяцев одна за другой последуют отмены и переносы на 2021 год.