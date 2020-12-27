Слёзы Хабиба, письмо Шараповой и уход легенд: итоги года в спорте
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"Это был тяжёлый год", - обычно так говорят в каждом декабре, подводя итоги уходящего года. Но в этом году эта фраза как нельзя кстати. Вы и сами всё понимаете. Тяжёлым 2020-й оказался и для спорта.
В начале января 2020-го мы делали что-то вроде календаря главных спортивных событий года. Чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по футболу, летние Олимпийские игры в Токио - весь мир ждал этих соревнований и даже не догадывался о том, что уже через несколько месяцев одна за другой последуют отмены и переносы на 2021 год.
Пандемия коронавируса оставила свой след везде. Спорт не стал исключением. Но, несмотря на все сложности, 2020 год выдался богатым на громкие спортивные события. Как со знаком плюс, так и не очень радостные.