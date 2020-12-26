Сб, 26.12.2020
Праздничным вечером я буду с семьей - женой и тремя детьми. В этом году особо ничего не изменится, просто не увидимся с бабушками и дедушками. Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
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Президент Еврокомиссии: Начало вакцинации - "момент единства"

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena

ФОТО: Reuters/ScanPix

Запуск программы вакцинации против Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) - это "трогательный момент единства", - заявила Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (ЕК), в сообщении, опубликованном в субботу, 26 декабря.

"Эта вакцина стала доступна для всех стран ЕС одновременно, и люди смогут начать получать вакцины в Афинах, Риме, Хельсинки, Софии, можете назвать любое место", - сказала Ляйен в заявлении в социальных сетях.

"Вакцинация постепенно поможет нам вернуться к нормальной жизни", - сказала она, одновременно призывая граждан ЕС соблюдать меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Ожидается, что граждане ЕС получат вакцины BioNTech и Pfizer в воскресенье, 27 декабря.

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Ожидается, что регулирующий орган ЕС одобрит другие вакцины против Covid-19, сказала Ляйен.

Она добавила, что обеспечено достаточное количество доз вакцины, чтобы ее получили все жители ЕС.

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