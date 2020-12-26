Президент Еврокомиссии: Начало вакцинации - "момент единства"

"Эта вакцина стала доступна для всех стран ЕС одновременно, и люди смогут начать получать вакцины в Афинах, Риме, Хельсинки, Софии, можете назвать любое место", - сказала Ляйен в заявлении в социальных сетях.

"Вакцинация постепенно поможет нам вернуться к нормальной жизни", - сказала она, одновременно призывая граждан ЕС соблюдать меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Ожидается, что граждане ЕС получат вакцины BioNTech и Pfizer в воскресенье, 27 декабря.

Галерея: доставка вакцин против Covid-19 в Латвию

Ожидается, что регулирующий орган ЕС одобрит другие вакцины против Covid-19, сказала Ляйен.